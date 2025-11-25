Israël en guerre : le Hamas déploie des centaines de ses combattants au Liban pour renforcer le Hezbollah

La chaîne publique israélienne KAN a informé hier soir que le Hezbollah et le Hamas ont considérablement renforcé leur coopération militaire au Liban ces derniers mois.

KAN précise que le groupe terroriste palestinien a déployé des compagnies entières composées de centaines de combattants qui seraient capables de rejoindre la force d’élite Radwan du Hezbollah dans le sud du Liban.

Ces informations coïncident avec la série de frappes récentes des forces de Tsahal au sud du Liban dans le but de mettre en péril la reconstruction militaire du Hezbollah.

Par ailleurs, des responsables de la Défense israélienne ont indiqué la semaine dernière au Jerusalem Post que le Hamas coordonne étroitement ses actions avec le Hezbollah et l’Iran pour relancer et reconstruire « l’axe de la résistance ».

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 3 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités