Israël en guerre : le Hamas et le Jihad islamique palestinien annoncent qu’ils restitueront à 16h00 le corps d’un otage décédé à Israël

Les Brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, viennent d’annoncer dans un communiqué que le groupe terroriste palestinien et le Jihad islamique palestinien (JIP) restitueront conjointement à 16h00 les restes d’un otage décédé à Israël.

Dans un communiqué publié hier soir, le JIP avait précisé que les restes de l’otage ont été découverts dans des zones contrôlées par Tsahal dans l’enclave palestinienne.

Cette annonce de la branche armée du Hamas intervient après que le bureau du premier ministre israélien a exprimé sa colère dans un communiqué publié plus tôt aujourd’hui, concernant le retard pris par le Jihad islamique palestinien pour restituer les restes de cet otage.

« Suite à l’annonce du Jihad islamique quant à la découverte des restes d’un otage tombé au combat, Israël considère avec la plus grande fermeté le retard pris dans le transfert immédiat de ces restes sous sa garde. Ceci constitue une nouvelle violation de l’accord« , a affirmé le bureau de Benjamin Netanyahu.