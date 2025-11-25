Israël en guerre : la dépouille de l’otage décédé entre en territoire israélien et se dirige vers l’institut médico-légal à Tel-Aviv

L’armée israélienne, transportant la dépouille d’un otage décédé, a franchi la frontière et se dirige vers le Centre national de médecine légale d’Abu Kabir à Tel-Aviv pour l’identification du corps.

La Croix-Rouge a récupéré les dépouilles vers 16h30 heure israélienne, à un point de rencontre situé dans le centre de la bande de Gaza, des mains de terroristes du Hamas. Tsahal a ensuite reçu la dépouille vers 17h45.

Par ailleurs, les terroristes palestiniens ont organisé une brève cérémonie lors du transfert des dépouilles, ce qui constitue une énième violation de l’accord de cessez-le-feu en cours par le groupe islamique palestinien.

Plus tôt cet après-midi, les Brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas, avaient annoncé dans un communiqué que le groupe terroriste palestinien et le Jihad islamique palestinien (JIP) restitueront conjointement à 16h00 les restes d’un otage décédé à Israël.

Dans un communiqué publié hier soir, le JIP avait précisé que les restes de l’otage ont été découverts dans des zones contrôlées par Tsahal dans l’enclave palestinienne.

Cette annonce de la branche armée du Hamas intervient après que le bureau du premier ministre israélien avait exprimé sa colère dans un communiqué publié plus tôt aujourd’hui, concernant le retard pris par le Jihad islamique palestinien pour restituer les restes de cet otage.

« Suite à l’annonce du Jihad islamique quant à la découverte des restes d’un otage tombé au combat, Israël considère avec la plus grande fermeté le retard pris dans le transfert immédiat de ces restes sous sa garde. Ceci constitue une nouvelle violation de l’accord« , a affirmé le bureau de Benjamin Netanyahu.

Le bureau du premier ministre israélien avait ensuite exigé dans son communiqué le retour immédiat des dépouilles des trois otages décédés toujours détenus à Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 2 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités