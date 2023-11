Israël en guerre : le Hezbollah s’engage à respecter le cessez-le-feu si « Israël en fait autant »

Une source du Hezbollah a affirmé aujourd’hui au média qatari Al-Jazeera, que le groupe terroriste libanais s’engage à respecter le cessez-le-feu à condition qu’Israël « en fasse autant ».

« Toute escalade israélienne dans le sud du Liban ou à Gaza pendant le cessez-le-feu entraînera la réponse du Hezbollah« , a déclaré la source du Hezbollah à Al-Jazeera.

L’accord entre Israël et le Hamas qui garantit la libération des otages israéliens en échange d’une trêve des combats dans la bande de Gaza, s’applique aussi à la frontière israélo-libanaise.

Néanmoins, la source du Hezbollah a également ajouté au média qatari que le groupe terroriste libanais « n’a pas participé aux négociations pour le cessez-le-feu et la libération des otages et des prisonniers qui ont été menées entre Israël et le Hamas« .

Depuis quelques jours, les affrontements entre Tsahal et le Hezbollah à la frontière entre Israël et le Liban, s’intensifient continuellement. Cet après-midi, le Hezbollah a revendiqué sa sixième attaque contre des postes militaires israéliens le long de la frontière libanaise.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités