Israël en guerre : le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi déclare que la guerre à Gaza est « une menace pour la sécurité nationale »

Lors d’une allocution télévisée célébrant sa victoire à l’élection présidentielle égyptienne qui a eu lieu aujourd’hui, le président de l’Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, a déclaré que la guerre entre Israël est le Hamas dans la bande de Gaza, constitue une menace pour la sécurité nationale égyptienne.

« Cette guerre en cours à nos frontières orientales, qui appelle la mobilisation de tous nos efforts pour empêcher sa poursuite, représente une menace pour la sécurité nationale égyptienne en particulier et pour la cause palestinienne en général« , a affirmé Abdel Fattah al-Sisi.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été réélu aujourd’hui pour un nouveau mandat de six ans, remportant l’élection présidentielle en Égypte avec 89,6% des voix.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités