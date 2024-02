Israël en guerre : les dirigeants du Hamas s’accordent sur « une réponse positive » concernant l’accord sur la libération des otages israéliens

Selon les informations du journal libanais Al-Akhbar, Les dirigeants du Hamas, à l’étranger et à Gaza, devraient aller dans une « direction positive » lors des négociations sur l’accord de la libération des otages israéliens, à la suite d’une série de consultations.

Les dirigeants du Hamas à l’étranger ont achevé une première série de consultations incluant les hauts responsables de l’organisation terroriste ainsi que les dirigeants du Jihad islamique et d’autres factions palestiniennes.

Al-Akhbar indique également que les dirigeants du Hamas ont informé la partie qatarie de « l’atmosphère » de ce qu’ils pensent être le cadre général de la réponse, l’accent étant mis sur l’urgence de garantir que dans toute proposition, il y aura qu’il y ait une disposition claire et directe concernant un cessez-le-feu complet dans la bande de Gaza et la promesse de garanties qui soulignent l’engagement d’Israël à mettre fin à la guerre et à libérer les terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Selon des récentes informations, l’État d’Israël estime que la réponse du Hamas à l’accord négocié lors d’un sommet à Paris a été retardée en raison de divergences d’opinions entre les dirigeants du Hamas à Gaza et les dirigeants du Hamas à l’étranger.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités