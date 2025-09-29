Israël en guerre : les forces de Tsahal attaquent plus de 140 cibles terroristes dans toute la bande de Gaza, au cours des dernières 24 heures

L’armée israélienne a annoncé ce matin, dans un communiqué, qu’au cours des dernières 24 heures, les forces aériennes de Tsahal ont attaqué plus de 140 cibles terroristes à travers toute la bande de Gaza. Parmi les cibles attaquées figuraient des cellules terroristes, des infrastructures militaires, des positions antichars et des infrastructures terroristes.

Au cours des opérations terrestres dans la ville de Gaza, les soldats israéliens ont détruit des bâtiments utilisés pour observer les forces de Tsahal ainsi que des structures dans lesquelles des terroristes opéraient. Des aéronefs de l’armée de l’air ont aussi éliminé plusieurs terroristes qui avaient placé des explosifs dans la zone de combat et surveillaient les forces.

Des combattants de la division 162 ont également éliminé, dans la ville de Gaza, des terroristes et ont neutralisé des engins explosifs destinés à frapper les forces israéliennes.

Lors des opérations au nord de Gaza, les soldats de la division 99 ont attaqué plusieurs bâtiments utilisés pour observer les forces de Tsahal agissant dans la zone. Par ailleurs, les forces de la marine ont attaqué et ont détruit un dépôt d’armes ainsi que des bâtiments utilisés par des terroristes du Hamas.

En outre, les soldats de la division 143 ont poursuivi leurs opérations dans le sud de la bande de Gaza et ont éliminé un terroriste qui opérait à proximité des forces au sud de Khan Yunès.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités