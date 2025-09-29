Israël en guerre : selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Israël et le Hamas sont « très proches » de parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza

Lors d’une interview accordée à Fox News, Karoline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, a affirmé qu’Israël et le Hamas sont « très proches » de parvenir à un accord concernant le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, permettre la libération les otages et assurer une paix durable au Moyen-Orient.

Karoline Leavitt a précisé que le président américain discuterait de ce plan de paix avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, lors de leur réunion à la Maison-Blanche qui aura lieu dans quelques heures.

« Pour parvenir à un accord raisonnable pour les deux parties, chacune d’elles devra céder un peu et pourrait quitter la table des négociations un peu mécontente, mais c’est ainsi que nous allons finalement mettre fin à ce conflit« , a indiqué la porte-parole de la Maison-Blanche.

Plus tôt ce matin, un responsable du Hamas a déclaré au journal saoudien ASharq Al-Awsat, que le groupe terroriste devrait recevoir des médiateurs le plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza. Selon le responsable, le Hamas est prêt à examiner la proposition et à offrir des compromis « si des garanties sont fournies » pour un cessez-le-feu et un retrait complet de Tsahal de la bande de Gaza.

Le plan du président américain en 21 points, qui est sur la table depuis quelques jours, et qui a été consulté par le Washington Post, prévoit la libération des 48 otages restants en échange par Israël de la libération de milliers de terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Le plan prévoit également un cessez-le-feu permanent à Gaza et la destruction de l’armement du Hamas.

Les membres du groupe terroriste palestinien qui « s’engagent à une coexistence pacifique » bénéficieraient d’une amnistie. Le passage en toute sécurité vers d’autres pays serait facilité pour les membres du Hamas qui choisiraient de partir.

Dès l’acceptation de cet accord par les parties, une aide complète sera immédiatement envoyée dans la bande de Gaza incluant la réhabilitation des infrastructures (eau, électricité, assainissement), la réhabilitation des hôpitaux et des boulangeries, ainsi que l’entrée du matériel nécessaire pour déblayer les décombres et ouvrir les routes.

L’entrée et la distribution de l’aide se dérouleront sans interférence des deux parties, par l’intermédiaire des Nations Unies et de ses agences ainsi que d’autres institutions internationales non liées d’une quelconque manière à l’une ou l’autre des parties.

Le plan prévoit également une « gouvernance transitoire temporaire » composée de « palestiniens qualifiés et d’experts internationaux » pour gérer les services publics quotidiens à Gaza. Cet organe directeur serait « soutenu et supervisé » par un « nouvel organisme international » créé par les États-Unis en consultation avec d’autres acteurs, tandis que l’Autorité palestinienne, basée en Judée-Samarie, entreprendrait des réformes internes jusqu’à ce qu’elle soit jugée capable de prendre le contrôle de Gaza ultérieurement.

En outre, les États-Unis « travailleront aussi avec leurs partenaires arabes et internationaux pour mettre en place une force internationale de stabilisation temporaire, qui sera immédiatement déployée et supervisera la sécurité à Gaza », pendant la formation d’une force palestinienne. Les forces de défense israéliennes « restitueront progressivement le territoire de Gaza qu’elles occupent ». À terme, Israël se retirera complètement de la bande de Gaza, à l’exception d’une « présence périphérique » non définie.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités