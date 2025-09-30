Israël en guerre : les forces de Tsahal attaquent plus de 160 cibles terroristes dans toute la bande de Gaza, au cours des dernières 24 heures

L’armée israélienne a annoncé ce matin, dans un communiqué, qu’au cours des dernières 24 heures, les forces aériennes de Tsahal ont attaqué plus de 160 cibles terroristes à travers toute la bande de Gaza. Parmi les cibles attaquées figuraient des terroristes, des dépôts d’armes, des postes d’observation et des infrastructures terroristes.

Au cours des opérations terrestres dans la ville de Gaza, les soldats israéliens ont repéré deux terroristes armés tentant de s’approcher d’un poste défensif des forces du groupement de combat de la brigade Kfir. Les soldats ont ensuite éliminé les deux terroristes.

Les forces de la division 98 ont également opéré dans la zone de la ville de Gaza et ont attaqué et éliminé, en menant de frappes précises, un terroriste identifié comme chef de cellule du Hamas ainsi que trois autres terroristes.

En outre, toujours dans la ville de Gaza, les combattants de la division 162 ont éliminé des terroristes lors d’un affrontement direct sur le terrain et avec l’appui des frappes de l’armée de l’air.

Lors des opérations au nord de Gaza, les soldats de la division 99 ont détruit plusieurs bâtiments stratégiques ainsi que des cibles de renseignement dans la zone.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités