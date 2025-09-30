Israël en guerre : Donald Trump affirme que le Hamas à « trois à quatre jours » pour répondre au plan de cessez-le-feu à Gaza, sinon Israël fera ce qu’il doit faire

Le président américain, Donald Trump, a déclaré aujourd’hui que le Hamas dispose de « 3 à 4 jours » pour répondre au plan de 21 points pour mettre fin à la guerre à Gaza, permettre la libération les otages et assurer une paix durable au Moyen-Orient.

Ce plan a été officiellement publié hier par la Maison-Blanche, lors de la réunion entre Donald Trump et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Le président américain a également averti que si le Hamas rejette le plan, « Israël fera ce qu’il doit faire ».

« Soit le Hamas le fera, soit il ne le fera pas, et s’il ne le fait pas, ce sera une fin très triste », a indiqué Donald Trump.

Plus tôt cet après-midi, une source proche du dossier a informé CBS News qu’après consultations, le Hamas, comme d’autres groupes palestiniens, est enclin à accepter le plan de paix de Donald Trump.

Selon ce plan en 21 points qui a été accepté par Benjamin Netanyahu, si un accord est trouvé dans les 72 heures, les 48 otages restants, vivants et décédés, seront restitués par le Hamas à Israël.

La guerre prendra ensuite fin immédiatement. Les forces israéliennes se retireront jusqu’à la ligne convenue afin de préparer la libération des otages. Pendant ce temps, toutes les opérations militaires, y compris les bombardements aériens et d’artillerie, seront suspendues, et les lignes de front resteront gelées jusqu’à ce que les conditions d’un retrait progressif complet soient réunies.

Une fois tous les otages libérés, Israël libérera 250 terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes et condamnés à perpétuité, ainsi que 1 700 Gazaouis détenus après le 7 octobre 2023, y compris les femmes et les enfants détenus dans ce contexte. Pour chaque otage israélien dont les restes seront libérés, Israël libérera les restes de 15 Gazaouis décédés.