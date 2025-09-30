Israël en guerre : Donald Trump affirme que le Hamas à « trois à quatre jours » pour répondre au plan de cessez-le-feu à Gaza, sinon Israël fera ce qu’il doit faire
Le président américain, Donald Trump, a déclaré aujourd’hui que le Hamas dispose de « 3 à 4 jours » pour répondre au plan de 21 points pour mettre fin à la guerre à Gaza, permettre la libération les otages et assurer une paix durable au Moyen-Orient.
Ce plan a été officiellement publié hier par la Maison-Blanche, lors de la réunion entre Donald Trump et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.
Le président américain a également averti que si le Hamas rejette le plan, « Israël fera ce qu’il doit faire ».
« Soit le Hamas le fera, soit il ne le fera pas, et s’il ne le fait pas, ce sera une fin très triste », a indiqué Donald Trump.
Plus tôt cet après-midi, une source proche du dossier a informé CBS News qu’après consultations, le Hamas, comme d’autres groupes palestiniens, est enclin à accepter le plan de paix de Donald Trump.
Selon ce plan en 21 points qui a été accepté par Benjamin Netanyahu, si un accord est trouvé dans les 72 heures, les 48 otages restants, vivants et décédés, seront restitués par le Hamas à Israël.
La guerre prendra ensuite fin immédiatement. Les forces israéliennes se retireront jusqu’à la ligne convenue afin de préparer la libération des otages. Pendant ce temps, toutes les opérations militaires, y compris les bombardements aériens et d’artillerie, seront suspendues, et les lignes de front resteront gelées jusqu’à ce que les conditions d’un retrait progressif complet soient réunies.
Ce matin, huit pays arabes (l’Égypte, la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis, la Turquie, l’Indonésie, le Pakistan) ont salué, dans un communiqué, le plan de Donald Trump, saluant et ses « efforts sincères » pour mettre fin à la guerre à Gaza, et affirmant leur volonté de collaborer pour finaliser un accord de paix dans l’enclave palestinienne.
L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.
L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.
Eliran COHEN pour Israel Actualités