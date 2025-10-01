Le Hamas serait sur le point de rejeter le plan de Paix du Président Trump, fidèle à sa logique de guerre

Jerusalem 09h38

Le Hamas serait sur le point de rejeter le plan de Paix du Président Trump

Le dernier « plan Trump » pour Gaza n’aura même pas eu le temps d’être sérieusement étudié : le Hamas l’aurait déjà rejeté en bloc. Une attitude prévisible de la part d’une organisation qui vit et prospère uniquement dans le chaos.

Le mouvement terroriste n’acceptera jamais le désarmement, car ses fusils et ses roquettes sont l’unique ciment de son pouvoir. Il refuse la présence d’une force internationale de stabilisation, car la paix et la sécurité ruineraient son règne fondé sur la peur et la propagande. Le Hamas préfère maintenir les habitants de Gaza dans la misère, transformant chaque projet de reconstruction en opportunité de guerre.

En dénonçant ce plan comme « favorable à Israël », le Hamas démontre une fois de plus qu’il n’a aucun projet politique, aucune vision constructive, aucune volonté d’émancipation pour les Palestiniens. Sa seule obsession reste la destruction d’Israël et l’endoctrinement de générations entières dans la haine.

Ce rejet ne serait pas une surprise : il est la preuve éclatante que le Hamas n’est pas un interlocuteur de paix mais un obstacle. Tant qu’il tiendra Gaza sous sa botte, aucun plan, quel qu’il soit, ne pourra voir le jour.

Alain Azria

Journaliste Photo Reposter