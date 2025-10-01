Israël en guerre : les forces de Tsahal continuent d’éliminer des terroristes dans toute la bande de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les combattants de Tsahal ont poursuivi hier leurs opérations dans toute la bande de Gaza, éliminant des terroristes et détruisant des infrastructures terroristes.

Lors des opérations dans la ville de Gaza, les soldats de la 36e division ont pris d’assaut un bâtiment militaire dans lequel ils ont localisé et saisi de nombreux armements et équipements militaires. Les soldats ont aussi éliminé des terroristes et ont détruit des infrastructures terroristes.

Les forces de la 162e division ont également continué leurs activités en profondeur dans la ville de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, les forces ont repéré plusieurs terroristes opérant dans la zone et les ont éliminés peu de temps après leur détection.

En outre, les combattants de la 98e division ont éliminé depuis les airs plusieurs terroristes qui opéraient dans un entrepôt d’armement.

Au cours des opérations au nord de Gaza, les soldats de la 99e division ont éliminé des terroristes qui représentaient une menace pour eux, et ont attaqué plusieurs bâtiments et infrastructures terroristes.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 48 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités