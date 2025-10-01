La néobanque Kardly ferme définitivement ses portes en novembre 2025

La néobanque Kardly, spécialisée dans les services financiers pour enfants et adolescents, a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2025 par le tribunal de commerce d’Évreux.

Malgré une tentative de reprise en 2024 par THK Capital, les difficultés — notamment la rupture de son contrat de partenariat avec Okali pour non-respect des règles de lutte contre le blanchiment — ont précipité la fin de l’aventure.

Les services sont autorisés à rester actifs jusqu’au 11 novembre 2025, date butoir pour que les clients transfèrent ou retirent leurs fonds.

Eliran COHEN pour Israel Actualités