Israël en guerre : les forces de Tsahal éliminent le responsable du financement militaire du Hamas à Gaza

L’armée israélienne a annoncé cet après-midi dans un communiqué, qu’au cours de leurs opérations dans la bande de Gaza, les combattants de Tsahal ont éliminé, il y a environ une semaine, Jasser Hussein Ali Shamiya, responsable du financement de la branche militaire du Hamas et ancien commandant de bataillon de la brigade de Gaza.

L’armée israélienne précise dans son communiqué que depuis le début de la guerre, Jasser Hussein Ali Shamiya a été responsable du transfert de dizaines de millions de dollars à l’aile militaire du Hamas. Ces fonds ont été utilisés pour renforcer l’aile militaire, payer les salaires des terroristes et financer le groupe terroriste palestinien. En outre, ces fonds ont également permis la poursuite des combats et la survie des brigades du Hamas dans le nord de la bande de Gaza.

Tsahal a aussi informé qu’au cours des deux derniers jours, les forces de l’armée de l’air ont attaqué plus de 130 cibles d’organisations terroristes dans toute la bande de Gaza. Parmi les cibles attaquées figuraient des lance-roquettes sol-sol, des cellules terroristes, des bâtiments militaires et des appartements opérationnels à partir desquels les terroristes opéraient pour commettre des attaques contre les soldats israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités