Israël en guerre : les forces de Tsahal libèrent une militaire israélienne retenue en otage à Gaza

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui qu’une jeune militaire du nom d’Ori Megidish, qui était retenu en otage depuis le 7 octobre dernier dans la bande de Gaza, vient d’être libérée, lors d’une opération terrestre menée dans la nuit de dimanche à lundi, par Tsahal dans l’enclave palestinienne.

Tsahal a indiqué que la jeune femme a subi des examens médicaux, qu’elle se porte bien et qu’elle a depuis retrouvé sa famille. Les forces de défense israéliennes n’ont néanmoins pas encore dévoilé les circonstances exactes de la libération de la jeune militaire.

Ori Megidish, colonel de Tsahal, a été kidnappé par les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier dans la base militaire de Nahal Oz, située près de la frontière sud d’Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités