L’incendiaire Jean Luc Melanchon perd 7 points dans les sondages

Le controversé Responsable politique et chef de file des LFI et de ces groupies Jean Luc Mélenchon, perdrait 7 points selon un dernier sondage, si aujourd’hui avait eu lieu l’élection présidentielle, La France insoumise passerait de 22 à 15 % des intentions des votes au premier tour, ce qui le positionnerait comme le 3 -ème homme de cette élection derrière Marine Lepen avec plus de 30 % et l’ancien Premier ministre Edouard Philippe avec 25 %.

Cet incendiaire qui ne compte pour son élection, que sur le vote Musulmans essuie un premier revers et un sursaut patriotique et de l’arc républicain contre cet opportuniste.

Bien évidement, nous attendons là suite, et de connaitre les procédures judicaires qui ont été lancées contre son mouvement et contres certains insoumis, pour apologie du terrorisme.

Israel Actualités