Israël en guerre : le Hamas diffuse la vidéo de trois otages israéliens à des fins de propagande

Le Hamas a publié aujourd’hui la vidéo de trois femmes israéliennes présentées comme des otages. Les trois femmes présentes dans la vidéo ont été identifiées comme étant Elena Tropanov, Danielle Aloni et Rimon Kirscht.

Dans la vidéo, l’une des otages accuse Benjamin Netanyahu de ne pas avoir agi le 7 octobre pour arrêter le massacre du Hamas et échoue désormais à sauver les otages en refusant de décréter un cessez-le-feu.

Cette vidéo publiée massivement sur les réseaux sociaux est un nouvel exemple de la guerre psychologique que mène le Hamas contre Israël. Les médias israéliens ont d’ailleurs refusé de diffuser la vidéo, jugeant que les propos tenus par les otages sont dictés par le groupe terroriste palestinien.

Il y a deux semaines, le Hamas avait publié une autre vidéo montrant Mia Shem, une otage israélienne qui affirmait avoir reçu des soins médicaux et être bien traitée par les terroristes palestiniens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités