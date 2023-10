Israël en guerre : les forces de sécurité russes arrêtent 60 personnes qui ont participé à l’assaut antisémite contre des juifs à l’aéroport du Daghestan

Israël en guerre : les forces de sécurité russes arrêtent 60 personnes qui participé à l’assaut antisémite contre des juifs à l’aéroport du Daghestan

Le ministère de l’Intérieur russe a annoncé ce matin dans un communiqué que soixante personnes suspectées d’avoir pris d’assaut l’aéroport du Daghestan dans le but de tuer des juifs, ont été interpellés. Le ministère ajoute que plus de cent cinquante participants actifs des troubles ont été identifiés.

Hier soir, au Daghestan, une république russe à majorité musulmane, des centaines de personnes (des musulmans pour la plupart) ont voulu commettre un véritable pogrom, en prenant d’assaut l’aéroport russe de Makhatchkala.

Munis de drapeaux palestiniens et criant « Allah Akhbar », des milliers d’émeutiers se sont introduits dans l’aéroport en bousculant la barrière de sécurité, dans le but de trouver et d’assassiner des juifs, à l’annonce d’un avion qui venait d’atterrir en provenance de Tel-Aviv.

Les autorités russes ont dû ensuite fermer l’aéroport et la meute a été évacuée dans la soirée. Il n’y a eu aucunes victimes parmi les passagers juifs. Les heurts entre les émeutiers et les forces de police russes ont fait neuf blessés chez les policiers, dont deux sont hospitalisés.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le monde occidental, et en particulier l’Europe, est en proie à un renouveau effrayant de l’antisémitisme : des cocktails molotov ont été lancés contre une synagogue à Berlin, des étoiles de David ont été taguées sur des sites juifs en Espagne, et des étudiants pro-palestiniens ont voulu s’attaquer à des étudiants juifs dans une université à New York.

Par ailleurs, ce matin, Gérald Darmanin, le ministre français de l’Intérieur, a annoncé que 819 actes antisémites ont eu lieu en France depuis le 7 octobre dernier.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités