Israëlen guerre : les services secrets sud-coréens confirment que le Hamas utilise des armes nord-coréennes durant la guerre

Israël en guerre : les services secrets sud-coréens confirment que le Hamas utilise des armes nord-coréennes durant la guerre

Selon un article du journal sud-coréen Yonhap parût aujourd’hui, qui se base sur les renseignements des services secrets sud-coréens, le Hamas utiliserait des armes fabriquées en Corée du Nord dans les combats face à Tsahal dans la bande de Gaza.

Le journal sud-coréen rapporte que le Service national de renseignement sud-coréen (NIS) a confirmé un article de Voice of America, le service de diffusion internationale du gouvernement américain, dans lequel une photo d’un lance-grenades F-7 prétendument utilisé par le Hamas portait des inscriptions coréennes. Le NIS a déclaré que « son évaluation est la même que celle du rapport de Voice of America« .

Selon des propos rapportés par Yonhap, Le Service national de renseignement sud-coréen a déclaré qu’il « recueillait et accumulait » de nouvelles preuves de la fourniture d’armes par la Corée du Nord au Hamas, mais qu’il « est actuellement difficile de fournir de telles preuves en raison de la nécessité de protéger les sources d’informations et compte tenu des relations diplomatiques« .

Par ailleurs, Le NIS avait précédemment signalé au parlement sud-coréen que Kim Jong-Un, le dictateur de la Corée du Nord, avait ordonné aux responsables nord-coréens d’élaborer une stratégie pour aider la cause palestinienne.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités