Israel en guerre : l’hôpital militaire français Bégin pourrait accueillir des enfants palestiniens blessés

Israël en guerre : l’hôpital militaire français Bégin pourrait accueillir des enfants palestiniens blessés

Selon les informations d’Europe 1, les hôpitaux français, et notamment l’hôpital militaire Bégin, devraient prochainement accueillir les enfants palestiniens blessés lors des bombardements de Tsahal à Gaza.

Cette information fait suite à l’engagement qu’a tenu Emmanuel Macron samedi dernier lors d’un entretien téléphonique avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Le président de la République avait affirmé que la France allait accueillir dans ses hôpitaux des enfants malades ou blessés de Gaza.

Europe 1 rapporte que les enfants palestiniens pourraient être accueillis pendant le cessez-le-feu qui commencera demain dans la bande de Gaza. Ils seront aussi accompagnés d’un proche. Dans certains cas, des parents pourront même les accompagner jusqu’en France.

Cinquante lits ont d’ailleurs été répartis dans plusieurs hôpitaux civils et militaires, dont l’hôpital militaire Béguin à Saint-Mandé.

Cette décision du gouvernement français s’avère très inquiétante. En effet, Europe 1 révèle également que tous les noms des enfants palestiniens blessés et de leurs familles sont en train d’être vérifié par les services de renseignements français pour empêcher que des membres du Hamas puissent s’infiltrer sur le sol français.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités