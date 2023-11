Israël en guerre : le cessez-le-feu dans la bande de Gaza débutera demain à 7h00 et les otages israéliens seront libérés à 16h00

Majed Al-Ansari, le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, a annoncé cet après-midi, que l’accord sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza entrera en vigueur demain matin à 7h00.

Le porte-parole qatari a également indiqué 13 otages israéliens composés de femmes et d’enfants seront libérés à partir de 16h00.

La branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine Al-Qassam, a aussi confirmé les informations sur ce cessez-le-feu dans un communiqué, affirmant que la trêve durera quatre jours à partir de vendredi matin et que durant cette période, 50 femmes et enfants de moins de 19 ans seront libérés.

De son côté, le bureau du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a informé avoir reçu une première liste de noms d’otages qui seront libérés. Le bureau indique également que les responsables israéliens sont en contact avec toutes les familles des otages qui seront libérés.

Tsahal a d’ailleurs informé les proches des otages qui ne seront pas libérés lors de cette trêve de quatre jours.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités