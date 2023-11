Israël en guerre : Tsahal conseil aux gazaouis de ne pas revenir dans le nord de la bande de Gaza

Alors que le cessez-le-feu est entré en vigueur à 7h00 du matin dans la bande de Gaza, le colonel Avichay Adraee, le porte-parole arabophone de Tsahal, a demandé aux gazaouis, dans un communiqué, de ne pas revenir dans le nord de l’enclave palestinienne.

« La guerre n’est pas encore terminée. La pause humanitaire est temporaire. Le nord de la bande de Gaza est une zone de guerre dangereuse et vous ne devez pas vous déplacer vers le nord. Pour votre sécurité, vous devez rester dans la zone humanitaire au sud. Vous ne pouvez-vous déplacer du nord de la bande de Gaza vers le sud que via la route Salah al-Din. Le déplacement des habitants du sud de la bande de Gaza vers le nord est interdit et dangereux« , affirme Avichay Adraee dans son communiqué.

Selon les informations d’I24NEWS, malgré les avertissements du colonel de Tsahal, de nombreux gazaouis tentent de regagner leur domicile dans le nord de la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités