Israël en guerre : Israël se prépare à accueillir aujourd’hui les premiers otages libérés par le Hamas

L’État d’Israël se prépare à accueillir les 13 premiers otages israéliens qui seront libérés aujourd’hui à 16h00. Les otages sont composés des enfants et des parents de mêmes familles qui ont tous été enlevés dans le même kibboutz le 7 octobre.

Hier soir, les autorités israéliennes ont contacté toutes les familles des otages qui seront libérés. Dès leurs libérations, les otages israéliens vont pouvoir parler au téléphone à leurs proches.

Les otages israéliens seront libérés à 16h00 par le Hamas et seront transférés à la Croix-Rouge qui les remettra à Tsahal au point de passage de Rafah.

Ensuite, Les membres de Tsahal identifieront physiquement les otages, qui seront soumis à un premier examen médical.

Depuis le poste de passage de Rafah, les otages israéliens seront transportés par un hélicoptère jusqu’à la base de Hatzerim situé dans le sud d’Israël. Ils seront ensuite dirigés vers cinq hôpitaux répartis dans le pays, notamment l’hôpital Soroka de Beersheva, le plus proche, où ils seront accueillis dans des complexes séparés. Leurs familles pourront se rendre sur place pour les voir, et ils seront hébergés à proximité.

Le Shin Beth n’interrogera, dans un premier temps, que les adultes. En coordination avec les familles, ce sera au tour des enfants d’être interrogés.

Durant le cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui durera quatre jours, Israël s’attend à recevoir à chaque jour de trêve une dizaine d’otages israéliens.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités