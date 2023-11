Israël en guerre : l’accord entre le Hamas et Israël subi un retard, pas de libération des otages avant vendredi

Tzachi Hanegbi, le chef du Conseil national de la sécurité israélienne, a annoncé hier soir qu’aucun otage ne sera libéré avant vendredi, à cause du retard que subi l’accord entre Israël et le Hamas concernant la libération de 50 otages israéliens en échange d’une trêve des combats dans la bande de Gaza.

Ce matin, un responsable israélien, cité par Ynet, a précisé que le gouvernement israélien estime que l’accord n’est pas en danger. « Les retards sont entre le Qatar et le Hamas, et cela n’a aucun rapport avec l’accord avec Israël« , a déclaré la source israélienne.

Le Qatar qui a été le médiateur entre Israël et le Hamas pour parvenir à un accord, a également réagi à ce retard, par l’intermédiaire du porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, affirmant que « les discussions concernant la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu avancent de manière positive. L’annonce de la date d’entrée en vigueur sera faite dans les prochaines heures ».

Le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, s’est d’ailleurs entretenu avec le premier ministre du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, au sujet du retard de l’accord. Les deux hommes ont discuté des étapes initiales de la mise en œuvre de l’accord, du processus de libération des otages et de l’importance de l’acheminement de l’aide humanitaire à la bande de Gaza.

Du fait du retard de l’accord, les responsables israéliens ont convenu que les combats se poursuivent dans la bande de Gaza entre les combattants de Tsahal et les terroristes du Hamas.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 364 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités