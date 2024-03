Israël en guerre : Marwan Issa, le numéro trois du Hamas, aurait été éliminé lors d’une frappe israélienne

Selon les informations de Keshet 12, le Hamas mènerait actuellement une enquête pour déterminer si Marwan Issa, le numéro 3 de l’organisation terroriste palestinienne, a été tué samedi dans une frappe aérienne de Tsahal, à Nuseirat dans le centre de la bande de Gaza.

Des sources au sein du système de sécurité israélien ont d’ailleurs confirmé aujourd’hui, auprès des médias israéliens, que les forces de Tsahal ont bien mené une attaque ciblée contre Marwan Issa samedi dans le camp de réfugié de Nuseirat. Les responsables israéliens se montrent optimistes contre la réussite de cette opération.

Un autre responsable du Hamas se trouvait aux côtés de Marwan Issa au moment de l’attaque israélienne. Néanmoins, les sources du système de sécurité israélien précisent qu’étant donné que les deux terroristes étaient dans une structure souterraine, il est difficile de savoir pour le moment si l’un des deux a survécu.

Marwan Issa est considéré comme l’un des plus importants terroristes du Hamas, responsable de nombreux attentats en Israël. Proche de Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, et de Mohammed Deif, le commandant des brigades Al-Qassam, Marwan Issa est également le chef adjoint de la branche militaire du groupe terroriste palestinien.

Si la mort de Marwan Issa venait à se confirmer, il s’agirait du plus haut responsable du Hamas à être éliminé par les forces de Tsahal dans la bande de Gaza. Le journal israélien Maariv, qui cite des sources palestiniennes, a rapporté que le Hamas était préoccupé par le statut du chef terroriste.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités