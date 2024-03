Israël en guerre : Sara Netanyahu demande à la mère de l’émir du Qatar d’œuvrer pour la libération des otages durant la période du Ramadan

Sara Netanyahu, l’épouse du premier ministre israélien, a adressé une lettre à la Cheikha Moza bint Nasser Al-Missned, la mère de l’émir du Qatar, le Cheikh Tamim ibn Hamad Al Thani, pour lui demander d’œuvrer à la libération des otages israéliens.

Dans la lettre, qui a également été publié sur le compte X (anciennement Twitter) du bureau du premier ministre israélien, Sara Netanyahu met l’accent sur « la période de compassion et de générosité » du Ramadan qui « rappelle la force que nous détenons lorsque nous nous unissons pour défendre les valeurs de paix et d’humanité« .

« C’est dans cet esprit d’unité et de valeurs humaines partagées que je souhaite aborder une question de grande urgence et importante : le sort des israéliens enlevés et détenus par le Hamas à Gaza. La douleur de leurs familles, qui attendent leur retour, résonne profondément dans nos cœurs, nous rappelant le caractère précieux de la vie et l’importance de s’unir pour la protéger« , a déclaré Sara Netanyahu dans la lettre.

Sara Netanyahu interpelle aussi la Cheikha Moza bint Nasser Al-Missned concernant le sort des femmes israéliennes détenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

« De femme à femme, il est impératif de tenir compte du fait que parmi les otages, 19 femmes endurent des épreuves inimaginables. Les informations faisant état d’abus sexuels et de viols sont horribles, et de tels actes contre les femmes ne peuvent être ignorés ou tolérés. … C’est un appel à l’action qui transcende les frontières politiques et parle de notre humanité et de nos valeurs communes« , affirme Sara Netanyahu.

L’épouse de Benjamin Netanyahu rappelle dans sa lettre en guise de conclusion que « nous ne pouvons pas rester silencieux ou rester en retrait lorsque la dignité et la sécurité des femmes sont en jeu« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 134 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités