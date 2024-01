Israël en guerre : selon un rapport, les actes antisémites dans le monde ont augmenté de 235% depuis le 7 octobre

Le ministère israélien de la Diaspora, l’Organisation sioniste mondiale et l’Agence juive ont publié aujourd’hui le rapport annuel 2023 sur la lutte contre l’antisémitisme.

Le rapport indique que les incidents antisémites dans le monde ont été multipliés par six depuis les évènements du 7 octobre. Entre les mois d’octobre et décembre, les chiffres montrent que les incidents antisémites sont six fois plus élevés, soit, 235 % plus que les chiffres des mois de janvier à septembre 2023.

Le rapport recense géographiquement les actes antisémites à travers le monde. Les États-Unis arrivent en tête avec 43 % des incidents signalés, suivis par 35 % en Europe.

Parmi les incidents antisémites, 46 % ont eu lieu aux États-Unis. La Grande-Bretagne arrive en deuxième position avec 16 %, suivie par l’Allemagne avec 9 %, la France et le Canada avec 6 % et l’Australie avec 2,5 %.

En analysant chaque pays séparément, selon le rapport, la France a connu la plus forte augmentation des événements antisémites, avec 1 000 %, suivie par le Canada avec 800 %, l’Australie avec 738 %, les États-Unis avec 337 % et l’Allemagne avec 320 %.

Le rapport montre également une augmentation de 33 % des attaques antisémites de nature violente en 2023 par rapport à l’année dernière.

« Cette année ne ressemble à aucune autre. La haine contre Israël dans le monde est la plus sévère depuis les années 1930 du siècle précédent. Partout en Occident, les juifs ne se sentent pas en sécurité. Les juifs qui parlent hébreu dans le métro des capitales européennes sont battus. Les ujifs qui portent des drapeaux israéliens dans les rues sont assassinés« , a déclaré Amichai Chikli, le ministre israélien des Affaires de la diaspora, dans le rapport.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités