Israël en guerre : Tsahal continue de bombarder des actifs du Hamas à Gaza

Depuis hier au matin jusqu’au soir, des avions de l’armée de l’air israélienne ont continué d’attaquer de nombreuses cibles du Hamas dans la bande de Gaza dont un bâtiment utilisé par le groupe terroriste palestinien dans le cadre d’enquêtes.

Des avions de Tsahal ont également frappé une mosquée abritant un centre d’opérations et de commandement du Hamas utilisé pour coordonner l’attaque barbare de samedi sur le sol israélien, en plus des frappes généralisées contre des dépôts d’armes et d’autres infrastructures terroristes.

L’armée israélienne a aussi frappé un tunnel et des infrastructures militaires utilisés par le Hamas. En outre, un entrepôt d’armes et un lieu de réunion du Jihad islamique palestinien contenant de nombreux terroristes ont été attaqués. Deux terroristes palestiniens qui ont tenté de s’échapper ont été éliminés.

Par ailleurs, selon les informations d’I24NEWS, le corps de 1500 terroristes palestiniens a été retrouvé par l’armée israélienne dans les localités proches de la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu samedi. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 900 civils et militaires israéliens dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi 2741 blessés. Plus de 100 civils israéliens dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités