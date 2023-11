Israël en guerre : Tsahal a détruit des positions du Hezbollah au Liban la nuit dernière

Selon les informations de l’armée israélienne, les forces de Tsahal ont éliminé une escouade terroriste dans le complexe de l’organisation terroriste Hezbollah en territoire libanais et ont endommagé l’infrastructure terroriste de l’organisation islamique.

Plus précisément, dans la nuit de jeudi à vendredi, un char de Tsahal a attaqué une escouade terroriste du Hezbollah qui tentait de lancer des missiles antichars depuis le territoire libanais vers le territoire israélien dans la région du Mont Dov.

En outre, un soldat de Tsahal a été légèrement blessé et un autre réserviste a été légèrement blessé suite à l’impact d’un drone sur un poste de Tsahal dans la région du Mont Dov hier. Les combattants ont été évacués pour recevoir des soins médicaux dans un hôpital. Leurs familles ont été informées

Cette attaque de Tsahal s’est produite en réponse aux tirs effectués depuis le territoire libanais vers le territoire israélien, par le Hezbollah.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les affrontements entre Tsahal et le Hezbollah s’intensifient à la frontière nord entre le Liban et l’État hébreu. Hier, le groupe terroriste libanais a affirmé avoir procédé à des attaques simultanées sur dix-neuf positions israéliennes.

Les affrontements entre le Hezbollah et Tsahal devraient d’ailleurs prendre une autre tournure aujourd’hui. Cet après-midi, Hassan Nasrallah le leader du Hezbollah va tenir un discours important, ou il pourrait déclarer la guerre à Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités