Israël en guerre : Tsahal opère pour la première fois à Gaza dans la région de Khirbat Ikhza’a, d’où les terroristes du Hamas ont attaqué le kibboutz Nir Oz

L’armée israélienne a annoncé aujourd’hui dans un communiqué que les forces de Tsahal opèrent actuellement pour la première fois dans la région de Khirbat Ahza, situé dans le sud de la bande de Gaza, d’où les terroristes du Hamas ont lancé une attaque barbare contre le kiboutz Nir Oz le 7 octobre.

Au cours de leurs activités, les combattants israéliens ont éliminé des terroristes du Hamas et ont attaqué un certain nombre de cibles terroristes importantes, notamment des entrées de tunnel, un tracé de tunnel et des positions de lancement antichar.

Les soldats de Tsahal ont aussi localisé des dizaines d’entrées de tunnels et de nombreuses armes, dont des armes de type Kalachnikov, des fusils, des grenades, des mines, des lanceurs et des lance-roquettes.

Tsahal indique également que les forces de génie ont détruit les infrastructures terroristes situées dans les maisons des terroristes qui ont participé au massacre meurtrier du kibboutz Nir Or.

En outre, l’armée israélienne informe, dans son communiqué, que les forces de Tsahal sont en train de prendre le contrôle de la région.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 129 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités