Israël en guerre : un mineur arabe agresse un rabbin dans le métro parisien

Hier après-midi, un rabbin a été agressé dans le métro parisien, entre les stations la Chapelle et Gare du Nord, par un mineur étranger en provenance de Syrie.

La victime qui marchait vers midi dans le métro dans une tenue identifiable de rabbin, a été abordée de façon agressive par le suspect qui s’exprimait en arabe.

L’agression antisémite qu’a subi ce rabbin a pu être confirmée grâce aux vidéos de surveillance de la RATP. Dans les vidéos, on peut voir le jeune mineur arabe mettre un coup de pied dans le dos du rabbin qui a tenté de se défendre.

La victime qui n’a pas été blessée a déposé plainte. L’agresseur a été arrêté peu de temps après par les forces de police grâce aux vidéosurveillances de la RATP.

Selon les informations de la police, le suspect est un mineur syrien âgé de 14 ans. Il a été placé en garde à vue dans le commissariat du 16e arrondissement pour violences volontaires aggravées par deux circonstances, dont l’appartenance vraie ou supposée de la victime à une religion, a indiqué aujourd’hui le parquet.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le monde occidental, et en particulier l’Europe, est en proie à un renouveau effrayant de l’antisémitisme : des cocktails molotov ont été lancés contre une synagogue à Berlin, des étoiles de David ont été taguées sur des sites juifs en Espagne, des étudiants pro-palestiniens ont voulu s’attaquer à des étudiants juifs dans une université à New York, et des émeutiers musulmans ont voulu s’en prendre à des juifs dans un aéroport en Russie.

Hier, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a déclaré que depuis le 7 octobre, 1159 actes antisémites ont été recensés en France, (soit le triple des chiffres connus pour l’année 2022) et 518 personnes ont été interpellés.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 260 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 3007 blessés. Plus de 200 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités