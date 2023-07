Israël et le Vietnam signent un accord de libre-échange

Le ministre israélien de l’Économie, Nir Barkat et son homologue vietnamien Nguyen Hong Dien, ont signé aujourd’hui un accord de libre-échange lors d’une cérémonie à Jérusalem auquel ont assisté Benjamin Netanyahu et le vice-Premier ministre vietnamien Tran Luu Quang.

Cet accord portera sur le commerce bilatéral entre les deux pays à hauteur de 3 milliards de dollars, a indiqué le ministère israélien du Commerce, après que le commerce entre Israël et le Vietnam a augmenté de 18% l’année dernière pour atteindre 2,2 milliards de dollars.

L’accord devrait « conduire à la réduction des droits de douane réciproques sur les produits importés et exportés, parallèlement à une amélioration et à un assouplissement des échanges dans une série de domaines supplémentaires« , selon un communiqué du ministère du Commerce israélien.

Il fournira également un « avantage concurrentiel et facilitera l’activité des exportateurs israéliens sur le marché vietnamien en développement et en croissance, renforçant ainsi les exportations israéliennes et augmentant la croissance de l’économie« .

Parmi les principaux biens échangés entre les pays figurent les produits chimiques, les produits de l’industrie chimique, les équipements électroniques, les équipements optiques et médicaux, les machines et équipements électriques et mécaniques, les produits agricoles frais et les produits alimentaires.

Israël importe de nombreux produits de consommation du Vietnam tels que des vêtements, des chaussures, du café et des téléphones portables. Ces dernières années, des véhicules électriques fabriqués au Vietnam ont commencé à être vendus en Israël.

Après la signature, Benjamin Netanyahu et Tran Luu Quang ont tenu une réunion marquant 30 ans de relations diplomatiques entre les deux pays.

Ils ont discuté du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays dans les domaines de l’innovation, l’agriculture et le tourisme, et ont évalué la possibilité de vols directs entre Israël et le Vietnam.

Eliran COHEN pour Israel Actualités