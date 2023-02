Israël : Un projet de loi visant à lutter contre l’augmentation des armes illégales dans le secteur arabe passé en lecture préliminaire à la Knesset

Un projet de loi visant à contrer la prolifération des armes à feu illégales dans le secteur arabe a passé sa lecture préliminaire à la plénière de la Knesset hier soir.

Si la loi est adoptée, les policiers pourraient temporairement fouiller une maison où ils soupçonnent que des armes illégales sont stockées sans l’ordre d’un juge ou l’approbation d’un commissaire de police. Ce nouveau pouvoir durerait un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Le projet de loi verrait également la peine augmentée pour ceux qui sont pris avec des armes illégales. Les personnes reconnues coupables pourraient voir une peine de prison maximale de cinq ans. Le projet de loi ne permettrait pas d’appliquer moins de la moitié de la peine maximale.

Le député du parti Otzma Yehudit qui a proposé ce projet de loi a déclaré que ce projet » apporte avec lui la fourniture d’outils d’application efficaces pour lutter contre le crime dans le secteur arabe. En plus, la loi prévoit des peines de prison et des amendes, mais la seule nouvelle ici est la disposition de la confiscation des fonds qui s’est avéré être un outil puissant et efficace« .

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a déclaré lors de la présentation de la loi au plénum que des projets de loi similaires avaient été présentés dans le passé, mais avaient été trop extrêmes dans les pouvoirs qu’ils conféraient à la police. Il a fait valoir que la loi était nécessaire pour arrêter la criminalité armée dans le secteur arabe et la mort d’innocents.

La police israélienne annonce presque quotidiennement des saisies illégales d’armes à feu. Aujourd’hui, la police de Jérusalem a informé avoir saisi un pistolet et des pièces d’une arme AR-15 lors de la perquisition du domicile d’un habitant de Beit Hanina. Le suspect avait également un gilet militaire de Tsahal, une grenade assourdissante, des feux d’artifice et divers types de munitions.

Eliran COHEN pour Israel Actualités