Les équipes d’interventions israéliennes achèvent leur mission de lutte contre les incendies en Grèce

Les équipes d’intervention d’urgence israéliennes ont achevé hier leur mission de lutte contre les incendies en Grèce, où les avions de lutte contre les incendies israéliens ont opéré sous des températures extrêmes, dépassant 45 degrés Celsius.

La mission de secours, dirigée par le ministère de la Sécurité nationale en coordination avec la division aérienne de la police israélienne et en collaboration avec les services d’incendie et de secours, comprend une équipe de quatre pilotes, des équipes au sol qualifiées, des experts en incendie et du matériel d’accompagnement.

Pendant deux jours, les avions israéliens ont effectué de nombreuses sorties en coordination avec ses homologues grecs, larguant d’importantes quantités d’eau sur des incendies déchaînés.

« L’équipe israélienne a mené à bien la mission, et la coopération opérationnelle et professionnelle nous a permis de respecter des calendriers serrés« , a déclaré Chaim Bar-Gil, surintendant de la division aérienne de la police israélienne, qui a servi en tant que commandant de la mission.

« Notre objectif principal était d’éteindre les incendies, d’empêcher de nouvelles épidémies, et malgré des conditions météorologiques difficiles, nous avons atteint notre objectif. Nous avons travaillé en coordination avec des équipes locales et internationales, et la situation maîtrisée, nous nous sommes mis d’accord avec les Grecs pour conclure l’opération dans la région. Avec le retour des avions, nous sommes maintenant en état de préparation opérationnelle pour répondre rapidement aux incendies attendus en Israël en raison de la hausse importante des températures au cours de la semaine« , a ajouté Chaim Bar-Gil.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a affirmé que « les avions de lutte contre les incendies de l’escadron Elad ont opéré avec un grand professionnalisme et ont achevé l’activité opérationnelle. Les pilotes et les équipes au sol des services d’incendie et de sauvetage et de la police israélienne ont permis à l’État d’Israël d’aider la Grèce pendant les périodes critiques.«

L’ambassadeur d’Israël en Grèce, Noam Katz, a noté que les incendies avaient causé de graves dommages, principalement aux forêts et aux bâtiments.

« Les grecs expriment leur gratitude pour l’aide israélienne. L’activité de l’équipe israélienne a contribué aux relations amicales entre les deux pays, et bientôt, le premier ministre Benjamin Netanyahu devrait rencontrer son homologue grec à Chypre« , a indiqué Noam Katz.

Eliran COHEN pour Israel Actualités