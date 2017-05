Un nouveau rapport du ministère de l’Agriculture Israélien montre que les vaches Israéliennes sont les meilleures productrices de lait au monde. Ce rapport, publié avant la fête de Chavouot, montre qu’en moyenne, une vache Israélienne produit en moyenne quelque 11.970 litres de lait par an.

Le rapport montre également que la consommation de produits laitiers dans le pays a augmenté de 3,5% en 2016.

Un Israélien consommé en moyenne 178 litres de lait par an sous forme de lait et autres boissons lactées, de yaourts, de fromage et de poudings.

En 2016, il y avait en Israël quelques 774 fermes laitières par rapport à 1026 en 2006.

Cependant, malgrès cette baisse, la production agricole laitière moyenne a augmenté de 71% par rapport à la même période.

En 2016, la consommation de produits laitiers juste avant Chavouot avait augmenté de 53% !

Source Koide9enisrael