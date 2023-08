Plus de 100 incidents antisémites ont été signalés depuis le début de l’année au Royaume-Uni

Selon un rapport publié aujourd’hui par le Community Security Trust (CST), une organisation qui protège les juifs britanniques de l’antisémitisme et des menaces connexes, plus de 100 incidents antisémites ont été enregistrés au cours de chacun des six premiers mois de l’année 2023.

Le rapport révèle que les incidents antisémites en ligne au Royaume-Uni ont grimpé en flèche de 37 % au premier semestre 2023, Le réseau social Twitter rebaptisé X hébergeant la majorité de ces incidents.

« Chaque mois, les juifs britanniques signalent plus de 100 incidents de haine antisémite à CST. Il révèle le niveau de base de la haine anti-juive, mais il met également en évidence l’importance du ton et des politiques définis par les dirigeants et les influenceurs. Nous en avons été témoins chaque année de la direction du Parti travailliste par Jeremy Corbyn, et maintenant, sous un angle entièrement différent, nous voyons le même schéma émerger en raison des récents changements sur Twitter », a déclaré le directeur général de Community Security Trust, Mark Gardner.

Un total de 803 incidents antisémites ont été documentés depuis le début de l’année selon le rapport. Au cours de cette même période, En 2021 le rapport de CST a enregistré un maximum de 1 371 cas, en 2020 875 cas et en 2019, 911 cas.

Eliran COHEN pour Israel Actualités