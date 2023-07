Selon une étude, Israël est le pays qui reçoit le plus d’attaques au monde sur Twitter

Selon une étude menée par la Ruderman Family Foundation et le Network Contagion Research Institute (NCRI), Israël est le pays qui reçoit le plus d’attaque au monde sur le réseau social Twitter.

Cette étude a été dévoilée aujourd’hui lors du Caucus de la Knesset pour les relations juives israélo-américaines. Le caucus est dirigé par quatre députés : Ohad Tal (Parti sioniste religieux), Boaz Bismuth (Likud), Orna Barbivai (Yesh Atid) et Michal Shir Segman (Yesh Atid).

L’étude, analysant près de 100 millions de tweets du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022, démontre l’évolution de la popularité des écrits antisémites et antisionistes sur Twitter, en particulier en réponse à des événements du monde réel.

Par exemple, l’étude indique qu’il y a eu une montée de tweets antisémites qui ont coïncidé avec les thèses complotistes liées à la crise du Covid-19. Les tweets antisémites et haineux envers Israël ont augmenté en mai 2021 lors du conflit armé opposant l’État hébreu et le Hamas.

L’étude démontre également « qu’Israël est mentionné environ 10 fois plus que tout autre pays dans les tweets relatifs aux violations des droits de l’homme ». L’État hébreu est mentionné 12 fois plus que la Chine sur les questions de violation des droits de l’homme, 38 fois plus que la Russie, 55 fois plus que l’Iran et 111 fois plus que la Corée du Nord.

Shira Ruderman, directrice exécutive de la Ruderman Family Foundation a déclaré que « le fait qu’Israël soit mesuré différemment des autres pays du monde, en utilisant un double standard, est alarmant. Cette question traverse les lignes politiques et les visions du monde et est l’occasion pour les élus, de tous bords politiques, de dénoncer cet inquiétant phénomène. »

Eliran COHEN pour Israel Actualités