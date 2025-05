Trop, c’est trop : Mr Melloul (Président de I24news)- i24NEWS doit faire son introspection par Alain SAYADA

Il est temps qu’i24NEWS, chaîne censée représenter la voix d’Israël et du monde juif, fasse une sérieuse introspection.

Si certaines émissions comme Les Grandes Gueules, brillamment animée par David Neyman, sont un exemple de débat ouvert et stimulant, malgré le fait, que dans cette émission se posent de graves questions sur la légitimité de certains invités récurrents, voire sur l’orientation éditoriale globale.

Ce qui est devenu un véritable scandale, c’est la tribune offerte à des individus connus pour leurs positions ouvertement antisionistes, voire antisémites, tout en jouissant des privilèges et de la liberté qu’offre la société israélienne.

Certains de ces intervenants, sans aucune gêne, minimisent les atrocités du 7 octobre, en osant parler d’« acte de résistance », allant jusqu’à présenter le massacre comme une sorte de « réponse » à la politique israélienne.

C’est intolérable.

Et je ne parlerai même pas de cet abject personnage, Rost ( président de , qui n’est que le porte-voix des courants les plus extrémistes de la gauche française, proches de la France Insoumise. Il se complaît dans des invectives systématiques contre Israël, et d’une haine contre le Premier MinIsitre Israélien Benjamin Netanyahu et de son gouvernement qu’il considère d’extrême droite, dans une logique de victimisation inversée, qui trouve écho auprès des propalestiniens dans certaines banlieues en France, en maintenant en danger les Juifs de France.

Mr Melloul pourquoi i24NEWS lui offre-t-elle une tribune ?

Jusqu’à quand cette chaîne va-t-elle permettre à ces voix hostiles de se servir de ses antennes pour alimenter un narratif dangereux, qui est repris mot pour mot par ceux qui haïssent Israël et les juifs ?

Qu’on soit clair :

Oui, la démocratie, c’est entendre des avis différents.

Oui, on peut critiquer le gouvernement israélien ou ses choix politiques.

Mais il y a une ligne rouge : la négation de la douleur du peuple juif, la justification du terrorisme, la délégitimation d’Israël en tant qu’État.

Cela ne relève pas du débat démocratique. Cela relève de la propagande haineuse.

✡️ i24NEWS doit revenir à sa mission première :

Être une chaîne qui défend Israël et le peuple juif, avec intelligence, pluralisme, rigueur et dignité.

Pas un tremplin pour ceux qui le salissent.

Il est temps de dire stop.

Et il est temps pour i24NEWS de choisir clairement son camp.

Alain SAYADA

Pour Israel Actualités