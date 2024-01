Israël en guerre : le chef du commandement nord de Tsahal affirme que les soldats israéliens sont « prêts à entrer en guerre » avec le Hezbollah dès ce soir

Lors d’une visite dans le nord d’Israël à la 228e brigade de Tsahal, le chef du commandement nord de l’armée israélienne, Ori Gordin, a affirmé que Tsahal est plus préparée que jamais à une guerre avec le Hezbollah dans le nord et est même prêt à partir au combat dès ce soir.

« Nous sommes plus préparés que jamais. Nous pouvons partir en guerre ce soir si nécessaire. Nous avons frappé de nombreuses cellules terroristes dans le nord, plus de 150 ont été détruites et une grande partie de leurs capacités leur ont été retirées« , a déclaré Ori Gordin.

Le chef du commandement nord de Tsahal a également ajouté que les forces israéliennes travaillent actuellement à « éliminer les capacités du Hezbollah et à le repousser aussi loin que possible » et qu’il « reste encore beaucoup à faire pour obtenir le résultat souhaité, à savoir une sécurité améliorée et le retour des résidents du nord d’Israël dans leurs foyers« .

Depuis le 8 octobre, le Hezbollah s’est immiscé dans le conflit en tirant des roquettes sur les localités du nord d’Israël et en affrontant les forces de Tsahal à la frontière entre le Liban et l’Etat hébreu. Depuis l’assassinat ciblé de Salah al-Arouri, il y a deux semaines, les affrontements sont devenus de plus en plus intenses entre les deux parties.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 136 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités