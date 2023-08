Un avion d’Air Seychelles à destination d’Israël atterrit en urgence en Arabie saoudite

Un vol commercial des Seychelles à destination de Tel Aviv transportant 128 Israéliens a atterri de manière inattendue à Djeddah, en Arabie Saoudite, hier soir.

Le vol HM022 d’Air Seychelles a été contraint d’atterrir en raison d’un problème électrique, bien que les pilotes n’aient pas déclaré d’atterrissage d’urgence.

« Tous les passagers sont sains et saufs et il y a quelques minutes, un vol de remplacement est parti pour Djeddah afin de ramener les passagers et de poursuivre leur vol vers Israël. Le ministère israélien des Affaires étrangères a été informé de la situation », a déclaré Air Seychelles dans un communiqué.

Les passagers israéliens ont passé la nuit à l’hôtel de l’aéroport de Djeddah. Le vol de remplacement a décollé pour Israël ce matin.

« J’apprécie beaucoup l’attitude chaleureuse des autorités saoudiennes envers les passagers israéliens dont l’avion était en détresse et a dû effectuer un atterrissage d’urgence« , a déclaré mardi le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un message vidéo.

En juillet 2022, l’Arabie saoudite a annoncé l’ouverture de son espace aérien à « tous les transporteurs », ouvrant la voie aux compagnies aériennes commerciales israéliennes pour survoler le royaume et réduire ainsi considérablement les temps de vol depuis l’État hébreu vers les principales destinations d’Asie.

Eliran COHEN pour Israel Actualités