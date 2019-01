Les Etats-Unis sanctionnent le Venezuela: un « gouvernement corrompu »

Le gouvernement Trump intensifie ses pressions pour renverser le gouvernement socialiste de Maduro après que le chef de l’opposition vénézuélienne se soit déclaré président. Les États-Unis ont imposé des sanctions à l’industrie pétrolière du Venezuela: « Toutes les options sont sur la table.

Les États-Unis ont imposé des sanctions à la compagnie pétrolière nationale du Venezuela quelques jours après avoir reconnu à la présidence le chef de l’opposition vénézuélienne, le mouvement économique le plus grave jamais mené contre le gouvernement socialiste de Nicolas Maduro. Le gouvernement Trump intensifie la pression pour évincer Maduro et appelle l’armée vénézuélienne à permettre le changement de gouvernement

John Bolton, conseiller en sécurité nationale de Donald Trump, a annoncé de nouvelles sanctions contre PDVSA. Il a ajouté que les sanctions empêcheraient le Venezuela d’accéder à des actifs d’une valeur de 7 milliards de dollars et que, l’année prochaine, le Venezuela perdrait des recettes d’exportation de plus de 11 milliards de dollars.

« Nous continuons à dénoncer la corruption du président Nicolas Maduro et de ses collègues, et cette décision garantit aujourd’hui qu’ils ne peuvent plus piller les avoirs du peuple vénézuélien », a déclaré Bolton au gouvernement de gauche de Maduro. « Nous appelons l’armée vénézuélienne et les forces de sécurité à accepter une transition pacifique, démocratique et constitutionnelle », a déclaré Bolton à propos d’une éventuelle réponse américaine aux propos de Donald Trump la semaine dernière: « Le président était très clair A ce sujet – toutes les options sur la table

Bolton a fait ces remarques lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche aux côtés du secrétaire au Trésor Trump, Steve Menuchin. Le trésorier de Trump a déclaré que l’achat de pétrole du Venezuela par l’intermédiaire du gouvernement de Maduro cesserait – et que si la compagnie pétrolière nationale reconnaissait le chef de l’opposition, Juan Guido, au poste de président du Venezuela, cela ne ferait pas de mal.

PDVSA est la source de revenus la plus importante pour le Venezuela, qui traverse une grave crise économique depuis plusieurs années. PDVSA a une succursale américaine, Citgo – l’atout le plus important du Venezuela à l’étranger

Jusqu’à présent, le gouvernement Trump n’a pas frappé l’industrie pétrolière vénézuélienne. Washington est conscient des graves conséquences des sanctions sur le peuple vénézuélien – ainsi que des dommages causés aux entreprises et aux consommateurs américains aux États-Unis.

Les exportations de pétrole du Venezuela aux États-Unis ont régulièrement diminué ces dernières années. En 2008, les États-Unis ont importé plus de 1,2 million de barils de pétrole brut. En 2017, le nombre de barils est tombé à un demi-million et depuis lors, la baisse se poursuit. Malgré tout, le Venezuela est l’un des principaux exportateurs de pétrole aux États-Unis. En 2017, il était responsable de 6% du pétrole brut importé aux États-Unis.

Depuis que le chef de l’opposition, Guido, s’est déclaré président par intérim de son pays, les États-Unis et plus de 20 autres pays (dont Israël) l’ont reconnu comme président du Venezuela. Trump a déclaré la semaine dernière: « Le peuple vénézuélien s’est élevé courageusement contre son dictateur, pour la liberté et pour le respect de la loi. » Il a ajouté qu’il avait l’intention de tirer parti de la vigueur de l’économie américaine et de sa force diplomatique « pour rétablir la démocratie au Venezuela ». Maduro a répondu en fermant l’ambassade américaine

Ces derniers jours, Guido a renforcé la pression sur Maduro pour qu’il démissionne. Aujourd’hui, le chef de l’opposition a annoncé qu’il avait chargé le Congrès de commencer à nommer de nouveaux membres au conseil d’administration de la National Oil Company et de sa filiale américaine. Guido a appelé à plus de manifestations contre le régime de Maduro, au moins 26 personnes ont été tuées dans des affrontements avec les forces de sécurité lors de manifestations lors de manifestations la semaine dernière

Facebook

Agences de presse Publié le 23:30, 28/01/2019