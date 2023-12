Israel ne laissera pas le Liban à la frontière nord d’Israel sous la menace du Hezbollah

Des roquettes et des missiles sont toujours tirés dans le nord d’Israel, Israel laisse encore la possibilité à la diplomatie dirigée par les occidentaux de régler l’arrêt des tires du Hezbollah sur Israel… hier la pression s’est accentuée sur le Liban, les occidentaux ne sont pas pris aux sérieux, nous avons pu l’apercevoir, sur les différents fronts, que se soit à la frontières nord, ou bien le sud, et les houtis, qui continuent à perturber la navigation dans la corne de l’Afrique, ou les navires sont régulièrement attaqués, Israel ne laissera pas faire comme en 1967, bloquer le détroit de Tiran, ou Israel avait considéré cela comme un blocus, et un casus bellis pour Israel, ce qui a entrainé la guerre des 6 jours….Mais , pour le Liban il reste plus que quelques jours avant que le pays retourne à l’âge de pierre…. Le Liban ne veut pas de guerre avec Israel, mais le Hezbollah fait tout le contraire, Israel n’aura pas le choix que d’intervenir au Sud Liban, pour que les Israéliens des villes et villages israéliens à la frontière avec le Liban puissent retourner chez eux, Israel a prévenu qu’il n’accepterai pas d’avoir une menace au nord d’Israel et d’avoir le Hezbollalh à la frontière, c’est pour cela qu’Israel devra une profondeur de 30 km à l’intérieur du Liban, pour protéger les citoyens israéliens.

Alain SAYADA pour Israel Actualités