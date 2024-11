Israel Actualités : exclusif « Nous pouvons aujourd’hui vous révéler : le message de Nasrallah qui a conduit à son élimination »

Nous pouvons aujourd’hui vous révéler : le message de Nasrallah qui a conduit à son élimination

Selon le rapport du New York Times, au début de l’offensive terrestre en septembre, le secrétaire général du Hezbollah a demandé à l’Iran et à la Syrie de reconstituer son stock de missiles. Ce message a poussé Tsahal à agir pour l’éliminer.

« L’opération israélienne a dépassé les attentes des responsables américains. Israël a significativement réduit la capacité du Hezbollah à frapper profondément dans le pays et a considérablement affaibli sa direction politique et militaire », peut-on lire dans un article publié cette nuit. Toutefois, selon ces mêmes responsables américains, Israël a échoué à détruire les infrastructures de roquettes à courte portée du Hezbollah. Tant que les tirs de roquettes se poursuivent, l’opération d’Israël ne parvient pas à atteindre l’un de ses principaux objectifs : sécuriser le nord du pays pour permettre à des dizaines de milliers d’habitants de revenir chez eux dans la région.

Le Hezbollah conserve la capacité de tirer 100 missiles ou roquettes par jour vers le nord d’Israël. Les munitions à courte portée sont faciles à dissimuler et difficiles à localiser. « Leur élimination nécessiterait qu’Israël élargisse considérablement ses opérations militaires et mobilise davantage ses forces de réserve », a écrit le Times.

En outre, selon des responsables américains, le Hezbollah n’a pas encore déployé complètement ses 20 000 à 40 000 combattants, ce qui suscite des craintes que l’organisation planifie une longue campagne de guérilla contre les forces israéliennes, notamment dans le sud du Liban.

« Les opérations militaires israéliennes ont porté un coup significatif aux capacités militaires du Hezbollah », a déclaré Brett Holmgren, directeur par intérim du Centre national de lutte contre le terrorisme, lors d’un discours la semaine dernière. « Mais les forces terrestres dans le sud sont restées largement intactes. »

Face à cette réalité, les agences de renseignement américaines estiment qu’un accord de cessez-le-feu reste la meilleure chance de permettre le retour des Israéliens chez eux près de la frontière libanaise, ont déclaré des responsables.

Le Hezbollah, avec l’aide de l’Iran, a construit la majeure partie de son arsenal de roquettes au cours des trois dernières décennies. Il est estimé que le stock contient entre 120 000 et 200 000 roquettes. Avec le début de l’offensive terrestre en septembre, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a demandé à l’Iran et à la Syrie de reconstituer ce stock, ont indiqué des responsables israéliens et un responsable américain au Times. Cela a contribué à la décision d’Israël d’éliminer Nasrallah à la fin septembre.

Israel Actualités la Suite avec Jforum en Cliquant sur lien