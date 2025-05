Tribune de Alain SAYADA – Israël sous pression : quand la morale diplomatique se heurte à la réalité du terrorisme

Par Alain Sayada

Rédacteur en chef – Israel Actualités

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a récemment fait face à une déclaration commune des gouvernements français, britannique et canadien, sommant Israël de mettre fin à ses opérations militaires à Gaza. Une menace à peine voilée de sanctions diplomatiques, si Jérusalem ne se pliait pas à ce qu’il faut bien appeler un ultimatum.

Il est légitime de se poser la question suivante : où était cette même fermeté diplomatique lorsque le 7 octobre 2023, des terroristes du Hamas ont massacré 1 200 Israéliens, enlevé des enfants, violé des femmes, et semé la terreur à nos frontières ? Où étaient les “mesures concrètes” contre les responsables de ce pogrom moderne ?

Ce que ces capitales occidentales peinent à comprendre, ou feignent d’ignorer, c’est qu’Israël ne mène pas une guerre d’occupation. Israël mène une guerre de survie, une guerre imposée par une organisation islamiste radicale, classée terroriste par l’Union européenne elle-même. Une guerre que nul pays démocratique n’accepterait de suspendre tant que ses citoyens seraient menacés.

Oui, la souffrance humanitaire à Gaza est tragique. Mais elle est avant tout le résultat d’une stratégie cynique du Hamas, qui se cache derrière les civils, détourne l’aide humanitaire, et transforme les hôpitaux en QG militaires. Israël ne combat pas le peuple palestinien, mais ceux qui ont choisi la terreur comme étendard.

La leçon à tirer de cette pression diplomatique, c’est qu’une partie du monde occidental a perdu son instinct moral. On demande à Israël d’arrêter sa légitime défense alors que des otages israéliens sont encore détenus dans les tunnels de Gaza, alors que les roquettes continuent de pleuvoir, alors que le Hamas rêve toujours de notre destruction.

Nous saluons le courage du peuple israélien et de son armée, qui se battent non seulement pour leur sécurité, mais aussi pour les valeurs de la civilisation face à la barbarie. Nous appelons les nations amies à se rappeler que le terrorisme ne se combat pas par des mots creux ni des sommations diplomatiques, mais par la détermination, la justice et la vérité.

Israël continuera, quoi qu’il en coûte, à défendre ses citoyens. Parce qu’aucun pays, aucun peuple, ne peut – ni ne doit – accepter moins.

Am Israel Haï.

Par Alain Sayada

Rédacteur en chef – Israel Actualités