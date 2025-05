Tribune du Pr. Hagay Sobol. L’Eurovision de l’espoir !

L’Eurovision, l’un des plus anciens programmes télévisés du monde, est à chaque fois l’écho de l’actualité. On pouvait attendre le pire cette année avec les menaces proférées contre la chanteuse israélienne, rescapée du Festival Nova, Yuval Raphaël. Il n’en a rien été. Le très haut niveau des concurrents, la musique et l’espoir. La preuve qu’Internet avec ses hordes de Trolls et de Bots n’est pas le reflet de la réalité.

L’Eurovision est le plus important concours musical jamais organisé. C’est une opportunité de faire connaître au reste du monde, son pays, sa culture et un tremplin pour une carrière. Créé en 1956 avec 7 pays fondateurs, il compte désormais une quarantaine de membres. Ce succès et la visibilité, qu’il offre, ont transformé progressivement ce concours musical en forum politique où, le plus souvent, Israël est la cible.

Avant toute chose, saluons les organisateurs suisses, de Bâle, et les concurrents qui ont fait assaut de talent et d’ingéniosité. Si toutes et tous ont eu du mérite, les félicitations vont en premier lieu au gagnant, le chanteur austro-philippin JJ. De par ses origines, il incarne à lui seul l’ouverture et l’esprit de la compétition. Ensuite, Louane qui représentait la France. Elle espérait mieux qu’une 7e place. Mais sa prestation émouvante, en hommage à sa mère, n’a pas déçu, bien au contraire. Nous espérons la revoir rapidement donner de la voix sur scène, elle qui a déjà de nombreuses récompenses à son palmarès.

Mais, la plus grande victoire est venue d’ailleurs. De la chanteuse israélienne, Yuval Raphaël qui a obtenu la 2e place. Malgré son jeune âge, elle a déjà connu le pire. Elle a survécu au massacre du Festival Nova, en 2023, perpétré par les terroristes du Hamas, du djihad islamique palestinien, du FPLP, accompagnés de « civils » et de « journalistes » qui ont documenté le carnage.

Malgré la souffrance et le traumatisme qui la marquera à jamais, au lieu de prôner la vengeance, elle a décidé de chanter et de continuer à danser. Ne serait-ce que pour ce parcours, elle aurait mérité le soutien de toutes celles et ceux épris de paix qui condamnent habituellement la violence. Au lieu de cela, elle a été la cible, une fois de plus, d’attaques d’une violence inouïe de ceux qui se revendiquent soutiens de la cause palestinienne. Sur les réseaux sociaux évidemment mais également de la part de représentants officiels de l’Espagne ou de la Belgique qui, enfreignant le règlement, voulaient condamner la présence de la délégation israélienne en reprenant les accusations non démontrées de « génocide ». Plusieurs tentatives d’agressions physiques sur scène ont même été évitées grâce à la vigilance du service d’ordre.

Lors de la finale, face à ses détracteurs qui ne la connaissaient pas, elle s’est avancée avec courage pour délivrer une prestation hors norme. On pouvait y entendre sa voix entremêlée à d’autres étouffées à tout jamais et à celles bâillonnées des otages retenus dans les tunnels du Hamas. L’interprétation d’une vie, ou plutôt l’interprétation de la vie face aux huées et aux sifflements mortifères, bien moins nombreux que les applaudissements. Et le public ne s’y est pas trompé puisque sur les 160 millions de téléspectateurs de l’événement, la majorité s’est reportée sur la jeune artiste. C’est à eux, conquis par son talent et sa force morale, que la jeune artiste doit sa deuxième place !

S’il est légitime de critiquer un gouvernement, en particulier la coalition actuellement au pouvoir à Jérusalem qui d’après tous les sondages n’obtiendrait même pas 30% des intentions de vote, pourquoi s’en prendre à Yuval Raphaël ? Elle ne représente ni Benjamin Netanyahou, ni ses deux ministres d’extrême-droite Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Elle est issue de cette jeunesse pacifiste qui dansait le 7 octobre avant d’être anéantie par des barbares. Elle fait partie de ces 70% d’Israéliens qui représentent toutes les facettes de la société qui veulent un changement. Parmi lesquels nombre d’artistes, de scientifiques, d’écrivains, d’enseignants, d’avocats, de juges pourtant régulièrement ostracisés alors qu’ils œuvrent pour le bien de l’humanité.

Si l’on se revendique du camp de la paix, celle entre Palestiniens et Israéliens, alors il faut soutenir le camp de la paix : ces 70% d’Israéliens, les Gazaouis qui se révoltent contre les terroristes et ceux à Ramallah qui demandent la fin de la corruption et de l’arbitraire. Et non pas encourager les bourreaux et leurs donneurs d’ordre à Téhéran. S’attaquer à une victime qui se relève est une attaque contre la paix. Boycotter des scientifiques ou des artistes est un crime contre l’avenir du monde et non un acte de résistance.

Malgré la fureur des réseaux sociaux, avec ses Trolls et ses Bots, les manifestations appelant à l’intifada ou l’occupation des universités, les personnes authentiques, pas les sectaires de la « Meute » LFI ou ceux qui s’abreuvent de complotisme et de propagande, ceux qui sont encore capables de penser ont fait entendre leur voix et fait la différence.

Ils sont la majorité. Ils se comptent en dizaines, si ce n’est en centaines de millions. Ils ont dit non à la barbarie. Cinglant démenti à tous les haineux et autres démagogues, ennemis de la liberté et de la paix.

L’Eurovision 2025, n’était pas un vote en faveur d’Israël mais un message d’espoir. L’espoir d’un avenir ensemble malgré le bruit des canons et les cris des tyrans. Si nous sommes unis, ils ne pourront rien !