Israël en guerre : Steve Witkoff fait pression sur Israël et le Hamas pour qu’ils acceptent une nouvelle proposition d’accord de cessez-le-feu à Gaza

Selon des informations rapportées par le site israélien Walla, qui se base sur les dires d’un haut responsable israélien et d’une source distincte au courant des détails, L’envoyé du président américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a présenté il y a quelques jours à Israël et au Hamas une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza, et fait pression sur les deux parties pour qu’elles l’acceptent.

Les sources indiquent que bien qu’Israël et le Hamas disposent d’équipes de négociation à Doha, les discussions sur la proposition de Steve Witkoff se déroulent actuellement par d’autres canaux. L’un de ces canaux a joué un rôle crucial dans la libération de l’otage israélo-américain Edan Alexander la semaine dernière.

Walla précise que l’envoyé américain mène des discussions directes avec le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu et son proche collaborateur, le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, ainsi qu’avec la direction du Hamas à Doha, par le biais de négociations indirectes menées avec l’homme d’affaires palestino-américain Bishara Bahabah.

Les sources informent également que cette nouvelle proposition est partiellement similaire aux propositions de cessez-le-feu précédentes et comprend de la libération de 10 otages israéliens et d’environ 15 corps d’otages décédés en échange d’un cessez-le-feu de 45 à 60 jours dans la bande de Gaza et de la libération par Israël de terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Néanmoins, les sources ont révélé à Walla que cette nouvelle proposition d’accord diffère des propositions précédentes. En effet, plusieurs nouvelles formulations y ont été ajoutées qui indiquent clairement que le cessez-le-feu à Gaza pourrait être le début d’un processus plus large qui pourrait conduire à la fin de la guerre.

La nouvelle formulation de l’accord viserait à garantir au Hamas que Benjamin Netanyahou ne sera pas en mesure de décider unilatéralement si le cessez-le-feu est terminé et de reprendre les combats à Gaza.

« La nouvelle proposition tente de convaincre le Hamas qu’il vaut la peine d’avancer vers un accord partiel maintenant, car cela pourrait conduire à la fin de la guerre à l’avenir« , a déclaré une source impliquée dans les négociations à Walla.

Selon certaines sources, Benjamin Netanyahu aurait donné une réponse positive de principe, assortie de nombreuses conditions et réserves. Le Hamas n’a pas encore donné de réponse positive et, selon certaines sources, le groupe terroriste palestinien exige une promesse claire selon laquelle le cessez-le-feu temporaire pourrait mettre fin à la guerre.

« Les discussions de Doha ces derniers jours ne sont qu’un préambule. Ce n’est pas ici que se déroulent les véritables discussions. Si le Hamas et Israël acceptent les principes de la proposition Witkoff, les discussions seront transférées à Doha pour des discussions approfondies« , a déclaré un responsable israélien à Walla.

Les informations révélées par Walla interviennent alors qu’Israël a lancé, ces derniers jours, l’opération « Chars de Gédéon » dans la bande de Gaza. Cette opération comprend la conquête par Tsahal de la bande de Gaza, le maintien d’une présence militaire israélienne dans l’enclave, le déplacement de la population civile de Gaza vers le sud pour sa propre sécurité, l’impossibilité pour le Hamas de distribuer des aides humanitaires tout en procédant à des attaques puissantes contre le groupe terroriste palestinien.

Cette opération est aussi un moyen de dissuasion pour sauver les otages israéliens : l’establishment israélien espère qu’en intensifiant la pression sur le Hamas, le groupe terroriste palestinien qui serait acculé, devrait revenir dans la table des négociations pour parvenir à un accord de cessez-le-feu.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités