Israël en guerre : Benjamin Netanyahu défend la reprise par Israël de l’aide humanitaire à Gaza, affirmant qu’elle est nécessaire pour garder le soutien international

Dans une vidéo publiée sur son compte X (anciennement Twitter), le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a défendu sa décision de reprendre l’acheminement de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, affirmant qu’il est nécessaire d’empêcher un effondrement humanitaire dans l’enclave palestinienne qui pourrait compromettre le soutien international à l’effort de guerre.

« Nous ne devons pas aboutir à une situation de famine. Sur le fond et sur le plan diplomatique, nous n’aurons pas de soutien et nous ne pourrons pas mener à bien notre mission victorieuse. Même nos plus fervents partisans m’ont dit : ‘Nous pouvons vous fournir des armes et un soutien à l’ONU, qui vous aidera à vaincre le Hamas. Mais s’il y a une chose que nous ne pouvons pas tolérer, c’est une famine massive’« , a expliqué Benjamin Netanyahu.

Le dirigeant israélien a également indiqué qu’Israël « prendra le contrôle de toutes les zones de la bande de Gaza », lors de l’opération « Chars de Gédéon » qui a été lancée ces derniers jours dans l’enclave palestinienne.

Israël avait initialement approuvé l’acheminement d’une aide limitée à Gaza pendant la guerre, mais l’a ensuite interrompu après avoir accusé le Hamas de piller des fournitures.

Benjamin Netanyahu a déclaré que le plan actuel, coordonné avec les États-Unis, prévoit la mise en place de points de distribution sécurisés, contrôlés par l’armée israélienne, afin d’empêcher l’accès du Hamas. En attendant que ces points soient opérationnels – probablement après le 24 mai –, Israël reviendra temporairement à ses anciennes méthodes, qui pourraient malheureusement permettre au Hamas de s’emparer d’une partie de l’aide humanitaire.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités