Israël en guerre : les forces de Tsahal attaquent plus de 160 cibles terroristes à Gaza au cours des dernières 24 heures

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué, que dans le cadre de l’opération « Chars de Gédéon », les forces aériennes de Tsahal ont frappé plus de 160 cibles terroristes dans toute la bande de Gaza.

Dans le nord de Gaza, des escadrons terroristes, des sites de lancement de missiles antichars et des structures militaires ont été attaqués. Une voie souterraine et un dépôt d’armes ont été ciblés au centre de l’enclave palestinienne.

Au sud de Gaza, des escadrons terroristes, des structures militaires, des sites de lancement antichars et des structures piégées ont été frappés.

En outre, un centre de commandement des opérations et une position antichar des organisations terroristes dans la bande de Gaza ont également été attaqués.

Par ailleurs, ce matin, les combattants de Tsahal ont aussi intensifié leurs opérations à Khan Yunès, dans le sud de Gaza. Selon certaines informations rapportées par les médias arabes, les soldats israéliens auraient éliminé Ahmed Sarhan, un haut commandant des brigades Al-Nasser Salah al-Din des « Comités de résistance populaire », la troisième plus grande organisation terroriste de la bande de Gaza.

Les médias saoudiens et arabes ont également rapporté que l’opération à Khan Yunès visait à sauver des otages israéliens et à capturer un haut responsable du Hamas. Cette opération aurait été déjouée.

L’armée israélienne n’a pas, pour le moment, confirmé ces informations.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 58 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités