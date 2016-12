Accusé de devoir 20.000 euros au PS,Pour Vincent Peillon, la couleuvre ne passe pas !!!

Épinglé pour n’avoir pas payé sa quote-part d’eurodéputé ni sa cotisation depuis plus de trois ans, le candidat à la primaire à gauche pourrait être disqualifié d’office s’il ne rembourse pas ses dettes avant le 15 décembre.

Sitôt sa candidature annoncée, sitôt viennent les premiers obstacles. Vincent Peillon, qui a surpris tout le monde en se lançant dans la primaire à gauche après plus de deux ans de retrait, pourrait finalement être empêché de concourir. En cause, le fait qu’il n’aurait, selon Le Canard enchaîné, pas payé sa quote-part d’eurodéputé ni sa cotisation au Parti socialiste depuis plus de trois ans. Soit une dette d’environ 20.000 euros… qui entraîne sa démission automatique du parti.

Interrogé mardi soir en marge d’une réunion de ses soutiens à la Gaîté lyrique (IIIe), l’ancien ministre de l’Éducation nationale n’a pas démenti l’information. Au contraire, il a même promis de rectifier le tir au plus vite. «Il y a plus de 20 ans que je suis au PS. S’il y a des cotisations à mettre à jour, je les mettrai à jour avant le vote – et le dépôt des candidatures c’est jeudi -, je le ferai avec plaisir. (…) Cette question va être réglée, vous allez voir, dans les 24 heures», a-t-il assuré à LCI.

Valls et ses proches suspectés d’être à la baguette

Toutefois, il a laissé entendre que cette fuite pourrait avoir été téléguidée par ses adversaires pour le disqualifier. «Je veux un beau débat d’idées, pas un échange de boules-puantes. Donc si certains sont un peu nerveux… (…) Vraiment j’appelle chacun – je le fais depuis un moment – à faire un débat d’idées, et j’aimerais qu’on fasse attention, surtout qu’on est devant les Français, à pas faire ce genre de choses. C’est pas exactement au niveau d’une présidentielle», a-t-il jugé

Assurant qu’il n’y avait selon lui «aucune difficulté», il a finalement ajouté: «Je veux vraiment dire à chacun “faites attention”, parce que ça juge plutôt ceux qui emploient ce genre d’arguments. On va avoir un beau débat d’idées, je suis au Parti socialiste depuis plus de 20 ans, j’en ai été un dirigeant pendant 20 ans, j’ai été… Bon, voilà, donc, euh… Vraiment, je souhaite qu’on passe à autre chose. (…) Mais c’est déjà un petit peu dommage d’avoir fait ça», a-t-il enfin glissé.

Selon RTL, Vincent Peillon suspecterait l’entourage de Manuel Valls d’être à l’origine de ces révélations après que l’une de ses soutiens, la secrétaire d’État aux Personnes âgées Pascale Boistard, aurait elle-même évoqué cette ardoise en Conseil des ministres. Pourtant, interrogée en marge de la réunion des soutiens de Manuel Valls qui se tenait mardi soir à la Maison de la Chimie (VIIIe), celle-ci a botté en touche: «Ah ben ça, faut interroger le premier fédéral de la Somme».

