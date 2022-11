L’Azerbaïdjan envisage d’ouvrir une ambassade en Israel

Arzu Naghiyev, député et membre du groupe d’amitié parlementaire Azerbaïdjan-Israël, a déclaré la semaine dernière au site d’information Pravda que L’Azerbaïdjan pense à ouvrir une ambassade en Israël, après trente ans de bonnes relations diplomatiques entre les deux pays.

Il a aussi indiqué que « l’ouverture de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Israël ne peut être retardée que pour des raisons techniques ».

« Israël est notre partenaire d’importance stratégique, politique, militaire, économique et culturelle-spirituelle« , a ajouté le député.

Plus tôt cette année, le président de l’État d’Israël, Isaac Herzog avait écrit une lettre en l’honneur de 30 ans de relations entre Israël et l’Azerbaïdjan et avait invité le président Ilham Aliyev à se rendre en Israël et à ouvrir une ambassade.

Israël et l’Azerbaïdjan ont une relation de défense étroite. Israël a fourni des drones à l’Azerbaïdjan, qui ont été utilisés dans la guerre contre l’Arménie.

L’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm a constaté que 69 % des importations d’armes de l’Azerbaïdjan en 2016-2020 provenaient d’Israël, ce qui représente 17 % des exportations d’armes d’Israël au cours de cette période.

